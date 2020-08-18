Санкт-Петербург, , 07:09 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга продлило как минимум до 30 августа 2020 года запрет на работу фуд-кортов и «островков» в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также кинотеатров. Открытие таких объектов власти считают преждевременным на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем традиционном радиообращении к горожанам 17 августа напомнил, что «эпидемия продолжается», «вирус не отступил» и призвал продолжать «носить маски в общественных местах».

Помимо запрета фуд-кортов и кинотеатров также до начала сентября остаётся в силе еще целый ряд введенных ранее ограничений.

Как пишет РБК, сохраняется запрет на проведение спортивных, культурных, зрелищных и других массовых мероприятий в помещениях и зданиях. Закрыты театры, за исключением Мариинского, ночные клубы и дискотеки, мини-зоопарки, детские игровые комнаты в магазинах и точках общепита в ТРК.

По-прежнему не допускается курение кальянов в помещениях и общественных местах, распространение печатных материалов, за исключением прессы, посредством передачи из рук в руки, проведение торжественных мероприятий, кроме регистрации брака.

Наконец, размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях разрешено только в случаях медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в Петербурге возобновляется работа детских садов, школ и колледжей в обычном режиме, с соблюдением всех необходимых мер профилактики.

Также Смольный изучает возможность возобновления работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых.

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