Стокгольм, , 00:13 — REGNUM Вечером 17 августа премьер-министр Швеции Стефан Лёвен прокомментировал президентские выборы в Белоруссии, завершившиеся 9 августа. По словам, Лёвена честность и прозрачность проведенных выборов вызывает большие вопросы. Об этом 17 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми», — заявил премьер-министр Лёвен, добавив, что он очень серьезно относится к происходящим событиям в стране и осуждает насилие и аресты мирных демонстрантов.

В тот же день (17 августа) государственное информационное агентство Швеции TT со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Анны Линды сообщило, что Швеция готова выступить посредником между оппозицией и действующей властью. По словам Линде, после посещения Лукашенко завода «МЗКТ» и встречей с явно настроенными против него рабочими, он должен был понять, что столкнулся с «гневом» людей.