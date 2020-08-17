Джоухар , , 22:41 — REGNUM Депутат Федерального парламента Сомали Абдикадир Фарах Ахмед убит неизвестными, сообщает 17 августа Gubjug News.

Известно, что Ахмед погиб в городе Джоухар (регион Средняя Шабелле, Сомали) 17 августа. Народного избранника застрелили рядом с его домом. Ведётся розыск преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять человек стали жертвами двух взрывов в городке Гофгадуд-Бурей (регион Бей, Сомали). Среди погибших были районный комиссар и глава полиции Бея. Также погибли двое организаторов теракта.

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