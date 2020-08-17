Могадишо, , 21:50 — REGNUM Трое военных и двое высокопоставленных сомалийских чиновников стали жертвами теракта на военной базе Сомали, сообщает 17 августа Anadolu.

Взрыв U.S. Marine Corps

Кроме того, были ранены ещё пять человек. Инцидент произошёл близ города Байдоа в сомалийском регионе Бей — на военной базе (городок Гофгадуд-Бурей).

На базу, по словам Адана Хейроу, военного чиновника Бея, пробрались террористы — смертники и устроили на объекте взрывы. Среди погибших — районный комиссар Исак Али и начальник районной полиции Хасан Бака.

С учётом террористов общее число погибших в результате взрывов составляет семь человек. Теракт совершили, по данным Хейроу, члены исламистской группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены этой группировки совершили крупный теракт в Могадишо накануне, 16 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших в результате теракта в Сомали превысило 20 человек

Читайте развитие сюжета: В Сомали убит депутат парламента