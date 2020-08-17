Рим, , 21:39 — REGNUM Решение не выдавать Александра Коршунова в США и разрешить ему вернуться в Россию принимал министр юстиции Италии Альфонсо Бонафеде, отмечают в своей статье обозреватели итальянского Espresso.

О возвращении топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации в Россию стало известно в понедельник, 17 августа.

В США обвиняли Коршунова в шпионаже и требовали его выдачи, и итальянский суд решил, что выдаче ничто не препятствует, но Бонафеде, поставленный перед необходимостью выбирать, в чью сторону сделать жест поддержки — России или США, выбрал Россию, отмечают авторы материала.

Формально решение было принято по «техническим» критериям, учитывалась, в частности, национальность подозреваемого: в России Коршунова также объявили в международный розыск, поэтому было принято решение дать ему «вернуться домой», сказано в публикации.

Кроме того, во внимание было принято то, что преступления, инкриминируемые Коршунову в России, относятся к более раннему периоду времени.