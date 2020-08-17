Бишкек, , 19:05 — REGNUM Свердловская область России безвозмездно предоставит школам города Оша и Ошской области Киргизии 10 666 учебников по физике и химии для учащихся старших классов, передает «Элет media».

Отмечается, что соответствующая договоренность между губернаторами Свердловской области Евгением Куйвашевым и Ошской области Узарбеком Жылкыбаевым была достигнута еще весной 2019 года во время VIII Российско-Киргизской межрегиональной конференции.

Содействие в транспортировке книг в условиях отсутствия регулярных авиарейсов из-за пандемии COVID окажет объединенная российская военная база в Киргизии.