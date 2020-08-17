Москва, , 15:17 — REGNUM Законопроект об аптечных сетях и правилах торговли лекарствами Госдума может принять в осеннюю сессию, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы предложили, во-первых, законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить 20% ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования. Во-вторых, ограничить 5% от оборота размер платы за услуги по продвижению лекарств», — рассказал член Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, законопроект предусматривает обязанность аптек информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных медикаментов.

Отметим, что внесенный в Госдуму законопроект также предполагает создание единого реестра фармацевтических работников (по аналогии с реестром медицинских работников). В реестре помимо базового образования будет отражаться информация о повышении квалификации.

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