Берлин, 17 августа 2020, 13:49 — REGNUM С призывом к властям, гражданскому обществу и оппозиции Белоруссии начать национальный диалог выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 17 августа сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
По словам Зайберта, правительство ФРГ и лично канцлер считают в сложившейся ситуации важным, чтобы власти безо всяких условий отпустили всех задержанных и отказались от применения силы в отношении участников протестных акций.
«И третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис», — сказал официальный представитель.
Также он указал, что в Берлине не исключают расширения станционных мер против лиц, которые ответственны за применение насилия к участникам протестных акций в Белоруссии.
При этом Зайберт уточнил, что 19 августа Европейский Совет в формате онлайн проведет обсуждение событий в Белоруссии.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число участников акции протеста, которая прошла в Белоруссии 16 августа, не превышает 40 тыс. человек.