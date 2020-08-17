Джакарта, , 12:07 — REGNUM Независимый комиссар из авиакомпании Garuda Indonesia Йенни Вахид выразила надежду, что Индонезия примет участие в исследовании космоса в 2045 году, сообщает Kompas.

«Я надеюсь, что к 2045 году мы будем участвовать в том, что называется исследованием космоса, или мы отправим миссии в космос», — заявила Йенни Вахид.

По прогнозам, экономика Индонезии вырастет к 2045 году.

«Конечно, мы должны разработать стратегии для того, чтобы большее число индонезийцев, могли обеспечить себя соответствующей одеждой, пищей и крышей над головой. Это самое главное», — отметила Йенни Вахид.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур предлагает Индонезии совместно противостоять пандемии, чтобы пережить трудное время.

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