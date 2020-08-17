Саранск, , 11:59 — REGNUM Гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж к длительному тюремному сроку, перевели из мордовской колонии №18 в колонию строгого режима №17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района региона. Об этом сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Валерий Круто.

«Переведен в колонию №17», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Московский городской суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Защита гражданина США сообщила, что не планирует обжаловать решение. Адвокаты сообщили, что планируется начать переговоры и организацию обмена Уилана на осужденных в США граждан РФ.

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