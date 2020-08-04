Москва, , 14:54 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж к длительному тюремному сроку, будет отбывать наказание в пенитенциарном учреждении в Мордовии. Как заявил 4 августа его брат Дэвид, Уилан прибыл в колонию несколько дней назад.

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По его словам, представитель федеральной пенитенциарной системы подтвердил посольству Великобритании, что Уилан прибыл в Мордовию 1 августа.

«По словам представителя ФСИН, Пол будет помещен на карантин на 20 дней в ИК-18, а затем переведен в ИК-17, где он будет находиться», — приводит «Интерфакс» слова Дэвида Уилана.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Московский городской суд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Сторона защиты Уилана не стала обжаловать это решение суда и приговор вступил в силу. Как заявил адвокат Владимир Жеребенков, таким образом правозащитники решили сэкономить два-три месяца, которые бы ушли на рассмотрение жалобы, и начать переговоры и организацию обмена Уилана на осужденных в США граждан РФ.

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