Минск, , 20:21 — REGNUM Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабрико Мария Колесникова заявила о планах подать в суд на сотрудников правопорядка. Об этом 16 августа сообщает портал Tut.by.

Причиной указанного решение является мнение оппозиции о незаконности действий силовиков во время разгона несанкционированных демонстраций.

«Сейчас мы требуем остановить насилие … Ни один из причастных к насилию до сих пор не был наказан, ни одно дело не было заведено, до сих пор не освобождены люди из тюрем», — отметила Колесникова.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа. Вышедшие на улицы городов страны выразили недовольство победой на президентских выборах Александра Лукашенко, собравшего свыше 80% голосов избирателей.