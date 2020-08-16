Кабул, , 02:19 — REGNUM Попыткой сорвать мирный процесс назвал спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад нападение на правозащитницу и участницу переговорной группы правительства Афганистана Фавзию Куфи. Заявление опубликовано 16 августа на странице Халилзада в Twitter.

Спецпредставитель США по Афганистану назвал нападение на Фавзию Куфи в Кабуле «трусливым и преступным актом», который был совершён с целью сорвать мирный процесс в стране. Халилзад осудил акт покушения и отметил, что правозащитница серьёзно не пострадала.

В свою очередь, правоохранительные органы Афганистана расценили нападение на Куфи как покушение на убийство. Как сообщил ряд афганских СМИ, переговоры между правительством страны и представителями радикального террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стартуют 16 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом Афганистана Ашрафом Гани указа об освобождении 400 «особо опасных» заключенных боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их освобождение было выдвинуто талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве главного условия для начала переговоров о восстановлении мира в стране. Процесс освобождения боевиков был начат 15 августа.

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