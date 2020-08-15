Приштина, , 02:35 — REGNUM Парламент Косово 14 августа принял во втором чтении Закон о предотвращении распространения коронавируса и борьбе с пандемией на территории Республики Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в поддержку законопроекта проголосовали 77 депутатов, ещё семь воздержались.

Процесс работы над законопроектом был запущен пять месяцев назад, ещё в первые дни эпидемии в Косово. В законе обговорены различные аспекты принятия решений по управлению пандемией COVID-19.

Закон был принят несмотря на отсутствие поддержки со стороны правительства, что стало личной победой для спикера Вьосы Османи.

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