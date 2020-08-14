Брюссель, , 16:19 — REGNUM Сегодня стало известно, что Европейская Комиссия начала антимонопольное расследование в отношении конкуренции в секторе интернета вещей (IoT) с изучения методов борьбы европейских компаний за потребительские товары и услуги в ЕС.

« Обследование сектора будет сконцентрировано на потребительских товарах и услугах, которые подключены к сети Интернет и могут управляться дистанционно, например, с помощью голосового помощника или мобильного устройства. Это такие товары, как бытовая техника или умные носимые устройства , — поясняют в Еврокомиссии. — Знание рынка, полученное в ходе расследования, поможет Комиссии обеспечить соблюдение закона о конкуренции в этом секторе ».

Хотя отрасль IoT для потребительских товаров и услуг в Европейском союзе только пережила стадию рождения, по мнению экспертов Еврокомиссии, «есть признаки того, что определенные методы ведения бизнеса могут структурно исказить конкуренцию».

Признаки проявляются, в частности, в ограничении доступа к данным и функциональной совместимости. Экосистемы IoT часто характеризуются сильным «сетевым эффектом» (особым родом эффектов в экономике, бизнесе и телекоммуникациях, при котором ценность товара или услуги для одного индивида/фирмы зависит от числа других людей/фирм, потребляющих данный товар) и экономией от масштаба, которая «может быстро выявить доминирующие цифровые экосистемы и создать риски монополизации рынка».

Исследование IoT сектора будет охватывать такие продукты, как цифровые носимые устройства (например, «умные» часы или фитнес-трекеры) и устройства, используемые в быту, такие как «умные» холодильники, стиральные машины, Smart TV, интеллектуальные аудио-динамики и освещение. Оно также будет собирать информацию об услугах, доступных через интеллектуальные устройства, таких как потоковая передача музыки или видео, и о голосовых помощниках, используемых для доступа к ним.

Если в результате анализа результатов возникнут конкретные проблемы с конкуренцией, Еврокомиссия будет инициировать расследование для обеспечения соблюдения правил ЕС в отношении недобросовестной коммерческой деятельности и злоупотребления доминирующим положением на рынке.

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