Минск, , 15:13 — REGNUM «Прошедшие сутки стали самыми спокойным за последние четыре дня. Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами», — говорится в опубликованном 14 августа заявлении пресс-секретаря МВД Белоруссии.

В сообщении отмечено: «Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль».

Обстоятельства применения силы к «правоохранителю» в официальном сообщении не уточняются.

Отмечено также, что «проводится проверка по фактам размещения в сети интернет материалов оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции Гродненского региона, а также в связи с публикациями угроз их близким».

Пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила также: «В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации».

Напомним, накануне вечером, 13 августа заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков по итогам посещения минского изолятора временного содержания (ИВС) на улице Окрестина заявил: «Издевательств никаких не было». Жертвы террора «правоохранителей» уличают Барсукова во лжи, демонстрируя следы жестоких побоев.

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Отметим, с 9 августа в Белоруссии было задержано и арестовано около 7 тыс человек, вследствие чего изоляторы и камеры отделений милиции оказались переполнены. Александр Лукашенко распорядился освободить места в изоляторах. Вышедшие на свободу рассказывают о нечеловеческих условиях содержания, сравнимых с пытками нацистов в годы Великой Отечественной войны.

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