Минск, , 13:25 — REGNUM Работники минского метрополитена планирует провести забастовку в знак поддержки протестных акций в Минске, сообщает 14 августа РИА Новости со ссылкой на сотрудника метро.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Отмечается, что метрополитен продолжит работу, несмотря на протест. Ранее оппозиционные белорусские СМИ сообщили о выходе сотрудников минского метро на проспекте Независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по противодействию забастовкам. Он заявил, что в стране пытаются раскачать трудовые коллективы.