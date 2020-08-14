Минск, 14 августа 2020, 13:25 — REGNUM Работники минского метрополитена планирует провести забастовку в знак поддержки протестных акций в Минске, сообщает 14 августа РИА Новости со ссылкой на сотрудника метро.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910
Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Отмечается, что метрополитен продолжит работу, несмотря на протест. Ранее оппозиционные белорусские СМИ сообщили о выходе сотрудников минского метро на проспекте Независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по противодействию забастовкам. Он заявил, что в стране пытаются раскачать трудовые коллективы.