Минск, , 12:03 — REGNUM Фоторепортер из Польши Витольд Добровольский отпущен на свободу в Белоруссии после того, как он был задержан 11 августа во время протестов. Об этом 14 августа сообщает телеканал TVN.

«Меня задержали на улице и бросили в спортивный зал одного из отделений милиции, где уже находились около 300 белорусов», — заявил фоторепортер, добавив, что задержанных там избивали и уточнив, что его отпустили ввиду того, что с момента его ареста прошло 72 часа.

Позднее, по словам Добровольского, он был перевезен в изолятор в Жодино, где его в первый раз за 15 часов покормили и где, как сказал репортер, в камере на восемь мест было 19 человек.

Кроме этого, отпущенный фоторепортёр сообщил, что журналистов из России хватали на улицах Миска точно так же, как и его.

«Раньше я снимал протесты в Гонконге и в Бейруте, и там у прессы не было никаких проблем. А тут шла настоящая охота на журналистов, и даже аккредитация не помогала», — указал он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа об исчезновении Витольда Добровольского в Минске заявил Союз журналистов Польши, членом которого является фоторепортер.