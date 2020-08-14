Кигали, , 10:18 — REGNUM Министр иностранных дел Руанды выразил сомнение в готовности соседней Бурунди нормализовать двусторонние дипломатические отношения. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра иностранных дел Руанды Винсента Бируты.

Бирута заявил журналистам в столице страны, Кигали, что Руанда заинтересована в хороших отношениях со своими соседями — особенно с Бурунди, но выразил «сомнения» по поводу готовности страны нормализовать отношения.

Заявление главы МИД Руанды было сделано после того, как на прошлой неделе новый президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, говоря об отношениях с Кигали, заявил: «Мы не хотим иметь отношений со страной, которая использует злобу и лицемерие».

Ндайишимие обвинил власти Руанды в том, что они «держат в заложниках» почти 72 000 бурундийских беженцев. Министр Бирута в среду, 12 августа, отверг эти обвинения.

Беженцы прибыли в Руанду в 2015 году во время политического кризиса в Бурунди после заявления бывшего президента Пьера Нкурунзизы о том, что он будет баллотироваться на третий срок. Репатриация беженцев стала камнем преткновения в отношениях между соседними странами. Лидеры обеих стран также обвиняют друг друга в укрывательстве своих врагов.

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