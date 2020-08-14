Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 09:31 — REGNUM Полиция Кот-Д'Ивуара применила слезоточивый газ в отношении сторонников оппозиции, протестующих против решения действующего президента страны Алассана Уаттары баллотироваться на третий срок. Об этом передает RFI Kiswahili.

По данным журналистов, демонстранты не подчинились запрету на проведение акций протеста, возвели баррикады и жгли покрышки в деловой столице страны, Абиджане, и других местах.

Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли в ходе столкновений между оппозицией и сторонниками правящей партии.

Как сообщают репортеры, Уаттара решил снова баллотироваться на пост президента после того, как в прошлом месяце неожиданно скончался назначенный его партией кандидат, премьер-министр Амаду Гон Кулибали.

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