Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Раскрыть в своих мемуарах «правдивые подробности» о приписываемых президенту США Дональду Трампу связях с Россией пообещал его бывший юрист Майкл Коэн в опубликованном предисловии к книге.

По утверждению Коэна, сегодня ни одна из двух распространённых позиций в США относительно предвыборной кампании Трампа в 2016 году и «связях с Россией» не основана на правдивом изложении фактов.

«Для половины американцев Трамп был, по сути, мошенником, контролируемым Россией, — пишет Коэн. — Для другой половины — для его сторонников — вся история с Россией была охотой на ведьм».

Экс-адвокат утверждает также, что Трамп действительно «вступил в сговор с русскими», но не таким сложным способом, как это пытались описать его оппоненты.

Мемуары, как ожидается, будут опубликованы в конце сентября 2020 года. Сам Коэн ранее был приговорен к трём годам тюремного заключения за ряд финансовых преступлений, а затем выпущен под домашний арест.

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