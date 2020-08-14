Нью-Йорк, США, , 07:02 — REGNUM Соединённые Штаты предпочли сохранить закрытость после предложенной Россией помощи в разработке вакцины от COVID-19, передаёт 13 августа телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники в Москве.

«С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия», — прокомментировал ситуацию один из источников.

Он добавил, что Вашингтону следовало бы серьёзнее отнестись к вопросу о принятии российской вакцины, поскольку она позволила бы сохранить жизни американцев. В самих США, по информации телеканала, в очередной раз подчеркнули, что российская вакцина является недоработанной, а потому не вызывает интереса со стороны властей.

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