Тегеран, , 08:47 — REGNUM 12 августа президент Ирана Хасан Рухани и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели сложившуюся ситуацию в Ливане, заявил заместитель руководителя администрации президента Ирана по коммуникациям Алиреза Моэцци.

Моэцци написал в своем Twitter-аккаунте, что во время телефонного разговора президенты Ирана и Франции обменялись мнениями по поводу недавнего мощного взрыва в Ливане. «Кроме того, обе стороны обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и механизм в поддержку торговых обменов (INSTEX)», — отметил он далее.

Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив очень большое число жертв. По данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 180 человек и еще 6000 получили ранения.