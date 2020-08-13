Тбилиси, , 15:25 — REGNUM В Тбилиси планируется внедрить «умную» систему, которая будет включать в себя светофоры, видеокамеры и дорожные контроллеры для обеспечения оптимизации движения на дорогах. Об этом, как передает «Общественное телевидение», рассказал 13 августа мэр столицы Грузии Каха Каладзе на заседании городского правительства.

«Синхронизированная работа «умных светофоров» даст нам возможность уменьшить количество пробок на дорогах, а также обеспечить беспрепятственное передвижение машин скорой помощи и экстренных служб», — объяснил преимущество новой системы Каладзе.

Он также рассказал, что помощь в реализации данного проекта в Тбилиси оказывает правительство Германии. По словам мэра, тендеры на приобретение оборудования уже размещены.

Стоит отметить, что 1 августа в центре Тбилиси на проспекте Чавчавадзе была изменена схема движения, из-за чего там стали постоянно образовываться пробки. На проспекте выделили две полосы для движения автобусов. Жители столицы обвинили городские власти в борьбе с частными автомобилями.