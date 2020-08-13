Казань, , 15:11 — REGNUM В Татарии членов центральной и участковых избирательных комиссий перед осенними выборами застрахуют на 500 тыс. рублей. Такая мера — прекрасная поддержка для всех, кто работает в комиссиях во время пандемии, заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

С его слов, такой страховкой были обеспечены члены комиссий в республике и во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. После летних выборов вспышки коронавируса или роста числа заболевших не наблюдалось. Были единичные случаи, но они с голосованием никак не связаны, добавил Кондратьев.

Положенные страховые выплаты производились даже несмотря на то, что члены избирательных комиссий заболевали ОРВИ во время выборов. Ни один человек не получил отказа от страховой компании. С 13 сентября и до конца месяца ЦИК станет отслеживать обращения, больничные листы и выплаты членам комиссий по ОРВИ и коронавирусу, резюмировал председатель регионального Центризбиркома.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии к предстоящим осенним выборам изготовят бюллетени разного цвета и степеней защиты.

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