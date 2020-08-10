Казань, , 15:00 — REGNUM В Татарии к предстоящим осенним выборам изготовят бюллетени разного цвета и степеней защиты. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По данным на 1 июля текущего года, количество избирателей в республике составляет более 2,9 млн человек. Такое количество бюллетеней напечатают для выборов главы региона. Бланки изготовят с защитной тангирной сеткой зеленого цвета. Для довыборов депутата в Госсовет РТ по Елабужскому избирательному округу напечатают более 61,1 тыс. экземпляров (по количеству избирателей). Эти бюллетени с защитной тангирной сеткой будут исполнены в розовом цвете, отметил Кондратьев. На довыборах депутатов в Госдуму РФ по Нижнекамскому округу напечатают более 454 тыс. бюллетеней, которые выполнят с использованием специальных защитных марок. Бюллетени для муниципальных выборов изготовят по решению территориальных комиссий, которые определятся с текстом и формой бланков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для проведения единого дня голосования — 13 сентября 2020 года в Татарии 43 участка оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Самое большое количество комплексов — 18, установят на участках в столице республики. Остальные КОИБы распределят на участки в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Чистополе и Лениногорске.

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