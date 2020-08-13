Минск, , 13:37 — REGNUM С утра в столице Белоруссии возобновились акции ненасильственного протеста. Водители автомобилей наполнили город звуковыми сигналами.

На многих минских улицах акции протеста проходят в форме «цепочек солидарности». Водители автомобилей подают частые звуковые сигналы, выражая сочувствие к протестующим.

Сигналят водители и прохожим, получая в ответ знаки — поднятые вверх два пальца, сжатый кулак или аплодисменты. Такие обмены приветствиями проходят везде — от окраин до центра города.

На акции протеста против насилия вышел медперсонал ряда учреждений здравоохранения — например, около 1-й ГКБ. Накануне, 12 августа, более сотни врачей провели акцию молчаливого протеста около минского медуниверситета — к ним прибыл министр здравоохранения Владимир Караник.

«Фашистами» в открытую называют сотрудников органов внутренних дел Белоруссии в экипировке без опознавательных знаков. Иногда их сравнивают с представителями сексуальных меньшинств, провоцируя быстро перебегать дорогу в экипировке. Однако такие случаи днём не столь часты, как по вечерам, превратившись в специфическую городскую игру.

Распространение получили женские акции солидарности. Представительницы прекрасного пола одеваются в светлые одежды и выходят группами на улицы, выстраиваются в шеренги. У многих в руках цветы. В первой половине дня такие акции прошли на центральном проспекте Независимости, около станции метро «Пушкинская» и в других местах города.

Активность протестующих вырастает после 19:00, когда они возвращаются с работы. Поэтому распространённое 12 августа заявление Александра Лукашенко о том, что в массовых акциях протеста принимают участие безработные, верно лишь отчасти. Костяк вечерних выступлений составляют люди в возрасте 25−45 лет.