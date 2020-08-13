Минск, , 12:37 — REGNUM Массовые беспорядки в Белоруссии, которые начались после состоявшихся 9 августа выборов президента страны, носили скоординированный характер. Об этом 13 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусский Следственный комитет (СК).

Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей © ИА REGNUM

«В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям», — приводит агентство сообщение СК Белоруссии.

Также в нем указывается, что, по данным следствия, в толпе находились провокаторы, подстрекавшие других протестующих к насилию против правоохранителей и провоцировавшие этим последних на принятие силовых мер, после чего сами провокаторы удалялись от мест столкновений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.