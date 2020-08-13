Баку, , 11:47 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе состоявшегося 12 августа телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность в связи с поставками грузов военного назначения из РФ в Армению. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

По словам Алиева, объем грузов военного назначения, поставленных сразу после произошедших боестолкновений на границе Азербайджана и Армении из России в Ереван, превысил 400 тонн.

«(Это) вызывает беспокойство и серьезные вопросы у азербайджанской общественности», — говорится в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, военное противостояние Армении и Азербайджана, получившее название Тавушских столкновений (по названию Тавушской области в Армении) началось 12 июля.

Со стороны Армении погибли шесть и ранены 36 военнослужащих, также погиб мирный житель и ранены двое полицейских. Со стороны Азербайджана погибли 12 военных и один мирный житель, ранены четверо военнослужащих.