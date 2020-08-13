Додома, , 09:22 — REGNUM Жителей сельской местности округов Танзании, расположенных на границе с Мозамбиком, призвали покинуть свои дома на время подготовки к проведению военной операции против боевиков. Об этом передает местная ежедневная газета The Citizen со ссылкой на заявление представителя южной бригады Народных сил обороны Танзании.

В соответствии с заявлением, военные будут прочесывать степи и леса в областях Рувума, Мтвара и Линди в поисках боевиков.

Напомним, что в мае 2020 года военнослужащие были размещены в трех округах на границе с Мозамбиком после того, как в регионе совершили нападения исламистские боевики из северной части Мозамбика.

К настоящему моменту от рук боевиков в Мозамбике погибли сотни человек, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. По данным ООН, с начала 2020 года на севере Мозамбика произошло 28 нападений на мирных жителей. Несколько месяцев назад боевики смогли взять под контроль несколько населенных пунктов на севере Мозамбика.

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа группировка боевиков, присягнувшая на верность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватила стратегически важный порт Мосимбоа-да-Прая.

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