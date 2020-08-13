Новосибирск, , 07:11 — REGNUM В Новосибирск для участия в этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр прибыли военнослужащие из Белоруссии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Команду вооружённых сил Белоруссии торжественно встретили на военном аэродроме Новосибирска. После проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и выгрузки личного имущества военнослужащие в сопровождении медперсонала и сотрудников ВАИ убыли на территорию учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), где с 23 августа по 5 сентября пройдут состязания разведчиков.

«Сомнений не было. Как только пришло приглашение для участия в играх, руководство команды и все участники с радостью его приняли и согласились прилететь. Планируем победить», — сказал тренер белорусской команды старший лейтенант Евгений Кузмич.

В ходе армейских состязаний разведчикам из разных стран предстоит форсировать водные преграды, водить боевые машины, совершать марш-броски, поражать мишени. Соревнующимся будут созданы условия, приближённые к боевым.

В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» в Новосибирске примут участие команды из России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Китая, Лаоса и Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, команда Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 10 августа прибыла в Московскую область для участия в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений инженерных войск «Открытая вода-2020», который в рамках Армейских международных игр пройдёт во Владимирской области. Для участия в армейских состязаниях в Россию прибыли более 70 офицеров и солдат НОАК.

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