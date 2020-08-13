Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Возможность принятия Вашингтоном санкций против Белоруссии не исключает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщается на сайте американского госдепартамента.

По словам главы ведомства, власти должны полностью изучить ситуацию и уже после принять соответствующее решение. Помпео отметил, что санкции могут быть введены не столько со стороны США, но с привлечением других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа два американских сенатора Джим Риш и Роберт Менендес пригрозили Минску ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации с белорусскими выборами.

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