Амман, 12 августа 2020, 17:06 — REGNUM Иордания объявила о закрытии наземного пограничного перехода на границе с Сирией из-за новых случаев заражения коронавирусом, 12 августа сообщает агентство Reuters.
По решению министерства внутренних дел Иордании закрытие КПП Джабер произойдет утром 13 августа. Сотрудники КПП будут помещены на карантин.
Премьер-министр Омар аль-Раззаз заявил, что всплеск инфицирования 11−12 августа связан в основном с водителями грузовиков, которые прибыли из Сирии.
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