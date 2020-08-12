Москва, , 15:00 — REGNUM Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты ведут постоянный мониторинг подготовки нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию норм о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов, и готовности к этому регионов, отметил Володин.

«Президент РФ на совещании с правительством обратил внимание, что в четверти российских школ не выполнено требование о полной готовности к организации горячего питания — нет столовых, буфетов. Депутаты должны не только знать о таких проблемах в своих избирательных округах, но и помогать их решать. Наша общая задача, чтобы в этом году школы получили финансирование, а дети с 1 по 4 классы — бесплатное качественное горячее питание», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

При комитете Госдумы по образованию и науке действует рабочая группа по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, которая ведет постоянный мониторинг готовности регионов к реализации этих норм. Её возглавляет депутат Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием», — подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований на своем последнем заседании уже одобрила выделение средств 58 регионам на эти цели.

«После изменения критериев комиссия в кратчайшие сроки определится с выделением субсидий оставшимся регионам», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу правительства и властей субъектов РФ по организации горячего питания в школах. К настоящему времени только 75% школ готовы обеспечить начальные классы бесплатным горячим питанием, финансирование из федерального бюджета получат только 58 регионов, в которых подготовились все школы.