Киев, , 13:57 — REGNUM МИД Украины передал в представительство России ноту протеста в связи с проведением «незаконных» военных учений в Крыму. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией её военной мощи», — сказано в документе.

В МИД Украины убеждены, что учения, начавшиеся 10 августа в Крыму, угрожают региональной и европейской безопасности, а также «нарушают» международное право.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины допустили, что у России может и не быть агрессивных планов в отношении Украины, хотя «очень сомневаются».

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Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после государственного переворота в Киеве, который уничтожил законную украинскую власть. Воссоединение с Россией одобрили жители полуострова на референдуме. Новый украинский режим не признал волеизъявление крымчан и продолжает считать Крым частью Украины.