Нур-Султан, , 13:17 — REGNUM В Казахстане завершились выборы депутатов Сената республики — Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов, передает телеканал «Хабар 24».

В выборах приняли участие 46 человек, которые претендовали на 17 мест в Сенате. По предварительным данным, четыре человека переизбраны на новый пост: Айгуль Капбарова, Ольга Перепечина, Али Бектаев и Сергей Ершов.

Отметим, выборы прошли путем косвенного голосования через выборщиков из числа депутатов маслихатов (местных представительных органов власти). За выборами наблюдали 185 человек, в том числе пять международных наблюдателей.