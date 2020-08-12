Бердск, Новосибирская область, , 11:23 — REGNUM Мэр Бердска Евгений Шестернин после 13 сентября планирует покинуть свой пост. Об этом редакции «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 12 августа, «из достоверных источников» .

«Сейчас он участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области по избирательному округу №16. Глава города возглавляет окружной список партии «Единая Россия», — уточняет СМИ. — С одной стороны, это формальность, так как многие главы городов и районов возглавляют списки «ЕР» на выборах различного уровня. С другой, как говорит источник, близкий к администрации Бердска, действующий глава снимет с себя полномочия, независимо от результата выборов».

Сам Евгений Шестернин, как уточняет издание, отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Отметим, что срок полномочий нынешнего мэра Бердска истекает в ноябре 2020 года.