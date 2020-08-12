Токио, , 10:03 — REGNUM 11 августа прошла онлайн-встреча министров иностранных дел Японии и пяти стран Туркестана: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Встреча была посвящена сотрудничеству по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает информационное агентство Kyodo.

Председатель встречи, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио будет способствовать развитию стран Центральной Азии.

Представители туркестанских стран выразили благодарность правительству Японии за помощь в борьбе с пандемией, в частности поставку медицинского оборудования на общую сумму 18 млн долларов (по данным МИД Японии).

Япония стремится к укреплению отношений со странами Центральной Азии. Начиная с 2004 года, было проведено уже 7 встреч на уровне министров.

В заявлении МИД Японии по итогу переговоров сообщается: «сплоченность стран Центральной Азии становится как никогда более важной для открытого, стабильного и самостоятельного развития региона».

Также в документе сказано о том, что министры пришли к согласию о необходимости «открытого и свободного международного сотрудничества» в борьбе с пандемией.