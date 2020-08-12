Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Хорошими назвал отношения, которые сложились между США и КНДР, американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

При этом глава Белого дома отметил, что еще несколько лет назад в обеих странах опасались войны друг с другом, из-за которой могли погибнуть миллионы людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания быстро заключит сделки с Ираном и КНДР.

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