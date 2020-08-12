Приштина, , 06:58 — REGNUM Европейская комиссия во вторник, 11 августа, выделила €2,75 млрд макрофинансовой помощи восьми странам в рамках Меморандума о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в рамках данного пакета самую крупную сумму получит Украина — €1,2 млрд. Крупная помощь была выделена также Иордании — €700 млн. Албания получит €180 млн, Северная Македония — €160 млн, Грузия €150 млн, Косово и Молдавия по €100 млн, Черногория — €60 млн. Сербия в рамках данного пакета помощи не получает.

Средства выделяются на условии следования макрофинансовой программе. Для Косово эта программа предполагает укрепление государственной финансовой стабильности, борьбу с молодежной безработицей, благое управление и борьбу с коррупцией.

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