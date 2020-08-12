Токио, , 06:23 — REGNUM Правительство Японии намерено начать экспорт оборонной продукции во Вьетнам, Индонезию, Индию и Малайзию. Об этом 12 августа сообщает газета Yomiuri.

Отмечается, что основными статьями японского военного экспорта в эти страны могут стать радары и транспортная авиация. Эксперты также не исключают наличия планов совместной (с этими странами) разработки подводных лодок и истребителей.

По мнению газеты, Япония таким образом рассчитывает увеличить своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддержать собственную оборонную промышленность.

Предполагается, что уже с сентября Агентство по материально-техническому обеспечению при министерстве обороны Японии начнёт сбор и анализ информации о нуждах конкретных стран с целью определения перспективной для экспорта продукции.

Напомним, Япония в 2014 году отказалось от действующего почти полвека фактического запрета на продажу за границу военных технологий и вооружения. Согласно новым принципам экспорта вооружений, принятым правительством, такая продукция не будет поставляться в страны, которые находятся в состоянии военного конфликта или под действием санкций Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года пройдут международные учения по кибербезопасности, организатором которых выступило правительство Японии. Целью учений станет отработка действий при кибератаках на компьютерные сети ключевых элементов инфраструктуры, включая энергосистемы или гидротехнические сооружения.

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