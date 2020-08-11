Минск, , 22:18 — REGNUM Государственное телевидение Белоруссии распространяет официальную версию гибели протестующего, который поздно вечером 10 августа якобы пытался метнуть в ОМОН неустановленное взрывное устройство. От взрыва этого устройства 33-летний минчанин якобы и погиб.

На самом деле, свидетельствует найденный порталом tut. by очевидец, трагедия произошла совсем иначе. Он наблюдал за трагедией со своего балкона.

«Парень, который, предположительно, после погиб, выбежал вперед к цепи ОМОНа. И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал», — рассказал минчанин Юрий.

Он обратил внимание: в руках у погибшего ничего не взрывалось.

«Этот парень просто стоял. Он не побежал, когда все разбежались после первой атаки светошумовыми гранатами, — сообщил очевидец. — Затем со стороны ОМОНа на центр перекрестка кто-то швырнул что-то в виде полусферы, и из нее в разные стороны начали вылетать какие-то заряды».

После того, как погибший упал, вокруг установилась дымовая завеса. Затем к лежащему подбежали «правоохранители».

Отметим, что участники событий в ночь с 10 на 11 августа, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM примерно через два часа после случившегося, утверждали, что взрыв был. При этом один из участников акции протеста обратил внимание, что у погибшего была повреждена не рука, а нога.