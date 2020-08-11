Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объяснил причину своего недоверия представителям разведывательного сообщества страны негативным опытом общения с ними. Соответствующее заявление он сделал 11 августа на своей странице в Twitter.

«Джон Болтон, один из самых глупых людей, с кем мне доводилось встречаться в правительстве, — а я, к моему прискорбию, встречался со многими, — часто заявляет, что я уважаю и даже верю российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем нашим разведывательным агентствам», — отметил глава Белого дома.

«Хотя, конечно, это не так, если первые, с кем пришлось встретиться из так называемой американской разведки, были коррумпированные копы, которые оказались подлецами на самом высоком уровне, вроде Джеймса Коми, доказавшего свою лживую сущность Джеймса Клеппера, а также, возможно, самого низкого из них, сумасшедшего Джона Бреннана, который возглавлял ЦРУ, в таком случае, возможно, мое нежелание их слушать будет понятно!» — добавил он.

Напомним, очередной скандал, затрагивающий президента США, заключался в том, что Трамп якобы не принял во внимание информацию разведывательного сообщества страны о том, что Россия пообещала боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) награды за убийство американских военнослужащих в Афганистане.