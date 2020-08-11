Новосибирск, , 14:55 — REGNUM Мэр Новосибирска, первый секретарь регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть поздравил Александра Лукашенко с избранием на пост президента Белоруссии. Текст поздравления опубликован на сайте новосибирского обкома КПРФ.

«Уважаемый Александр Григорьевич! Примите искренние поздравления с избранием на пост президента Республики Беларусь! Ваша победа на выборах — это победа белорусского народа, победа мудрости и выдержки над силами, стремящимися ввергнуть в «управляемый хаос» наши государства. Ваша победа — это сохранение курса на взаимную интеграцию России и Белоруссии, развитие Союзного государства. Мы уверены, что связи Новосибирска и Белоруссии продолжат крепнуть», — говорится в поздравлении.

Локоть напомнил, что Новосибирск и Белоруссию связывают тесные культурные, экономические и хозяйственные контакты.