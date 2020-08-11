Москва, , 14:47 — REGNUM Российские чиновники, которые вынуждены лететь в Москву из отдаленных регионов страны через несколько часовых поясов, должны иметь возможность летать бизнес-классом, чтобы потом не спать на приеме у главы государства. Об этом 11 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»).

«Я люблю летать эконом-классом. Когда ты летишь бизнес-классом, все говорят: «Ну, депутат в бизнес-классе!», а когда ты летишь в «экономе», все смотрят и говорят: «Красавчик, нормальный человек», — сказал Милонов. — Есть чиновники, и их очень много. Естественно, большинство из них, и я тоже, готовы летать только экономклассом. Мне несложно час просидеть где угодно. Но есть другая история. Есть должностные лица, которые летают из Владивостока, из Хабаровска в Москву. Он же не на отдых в Москву едет. Он летит по делам. Меняются часовые зоны. Если мы губернатора посадим в экономкласс, то это будет красиво выглядеть, но он будет спать у президента, а потом вернется в Хабаровск и не будет ничего соображать».

Напомним, как сообщалось ранее, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг информацию о том, что он будто бы отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом во время командировок.

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