Москва, , 13:47 — REGNUM Ряд предложений, которые могут посодействовать возобновлению сотрудничества между всеми подписантами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) (ядерной сделки) по иранской ядерной программе, внесла Россия. Об этом 11 августа рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Как отметил глава МИД РФ, тема СВПД по ядерной иранской программе является одной из таких, по которой Россия и Германия ведут активное сотрудничество и у европейской стороны существует по ней «целый ряд идей».

«Россия в свою очередь внесла некоторые предложения, которые, на наш взгляд, помогли бы возобновить сотрудничество всех без исключения подписантов СВПД», — заявил Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что большое количество кибератак на объекты и организации РФ, исходящих из Германии, зафиксировано Россией за прошедший и нынешний годы.