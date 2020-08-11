Москва, 11 августа 2020, 12:45 — REGNUM Белоруссия чрезвычайно важна для России в качестве дружественного, союзного и стабильного государства, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Как подчеркнул Шаповалов, два этих рациональных фактора всегда будут доминантами российской внешней политики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии чиновничья «идеологическая вертикаль» предпринимает меры по недопущению общенациональной забастовки. На предприятиях проводятся «разъяснительные беседы».
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