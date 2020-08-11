Москва, , 12:45 — REGNUM Белоруссия чрезвычайно важна для России в качестве дружественного, союзного и стабильного государства, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«России необходима стабильность Белоруссии. Не только потому, что это братский народ, — сказал Шаповалов. — Белоруссия чрезвычайно важна для России в качестве дружественного государства. Желательного союзного государства. Белоруссия — это не только транзитный путь для российской экономики (к слову, кратчайший транзитный путь на Запад). Еще более важна для России дружественная Белоруссия в контексте военно-стратегическом. Натовские ракеты в районе Орши — это ситуация, которая крайне негативна для нашей страны».

Как подчеркнул Шаповалов, два этих рациональных фактора всегда будут доминантами российской внешней политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии чиновничья «идеологическая вертикаль» предпринимает меры по недопущению общенациональной забастовки. На предприятиях проводятся «разъяснительные беседы».

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