Кызыл, , 11:19 — REGNUM В единый день голосования в Туве пройдут выборы депутатов сразу по нескольким уровням. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, местным жителям в общей сложности предстоит выбрать 755 представителей.

В их числе, по словам секретаря республиканского избиркома Темира Оюна, один депутат Верховного хурала, 156 депутатов советов городских округов и муниципальных районов, 33 депутата представительных органов городских поселений и 565 депутатов органов сельских поселений.

На выборах зарегистрировано пять кандидатов от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, «Коммунисты России» и «Казачья партия РФ».

«Единый день голосования определён на 13 сентября. При этом само голосование будет идти с 11 по 13 сентября. Это сделано для того, чтобы обезопасить население от заболевания», — отметили в правительстве.

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