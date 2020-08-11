Ульяновск, , 07:24 — REGNUM В Ульяновской области завершилась регистрация кандидатов на муниципальных выборах. В столичный парламент из 380 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 345, сообщает региональная избирательная комиссия.

Главная борьба развернётся в Ульяновске, где пройдут выборы в городскую думу шестого созыва. На 40 мандатов первоначально претендовали 380 человек, после проверки подписных листов зарегистрированы 345, в том числе 64 самовыдвиженца и 281 партийный кандидат.

По словам председателя избирательной комиссии Ульяновской области Юрия Андриенко, от «Единой России», ЛДПР и КПРФ зарегистрировано по 40 кандидатов, от «Коммунистов России» — 39, региональное общественное движение «Против всех» будут представлять 37 претендентов, «Партию роста» — 36, «Справедливую Россию» — 34, «Родину» и «Гражданскую платформу» — соответственно восемь и семь кандидатов.

На довыборах в думу Димитровграда было выдвинуто 30 кандидатов, из них зарегистрирован 21. В дополнительных выборах в Вешкаймском районе будут принимать участие пять претендентов из шести выдвинутых.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов 13 сентября в Ульяновской области будет замещено 46 депутатских мандатов. На выборах в думу Ульяновска распределят 40 мест. Также пройдут дополнительные выборы в городскую думу Димитровграда третьего созыва по четырём округам и довыборы в совет депутатов Вешкаймского городского поселения.

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