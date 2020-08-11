Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Президента России Владимира Путина он непременно пригласил бы на саммит Группы семи (G7), заявил президент США Дональд Трамп 10 августа на брифинге.

«Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», — сказал он.

Отвечая на вопросы, задаваемые журналистами на пресс-конференции в Белом доме, Трамп отметил, что планируется «пригласить некоторых людей, которые не входят в G7», при этом, «некоторые уже приняли приглашение».

Также американский президент заявил, что больше настроен на проведение саммита G7 после намеченных на ноябрь всеобщих выборов в США.

«Мы собирались сделать это в сентябре, и они хотели так сделать, это могла быть телеконференция или личная встреча, но я теперь предлагаю… сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени, чтобы об этом подумать, G7 — это очень важно», — сказал Трамп, отметив, что тогда «будет просто более хорошая, спокойная атмосфера для G7». По его словам, официальных приглашений на саммит главам других государств власти США «пока не отсылали».

Напомним, ранее Трамп объявлял о планах перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки использовать ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2 в США для политических целей необходимо прекратить, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом глава Белого дома пообещал разобраться, каким образом вирус проник на территорию страны.

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